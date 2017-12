Liebe Leser,

positiv aufgefasste Meldungen führten dazu, dass die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media am Mittwoch mit einem Plus von knapp drei Prozent der mit Abstand beste Wert im DAX war. Am Donnerstag konnten die Gewinne vom Vortag mit einem neuerlichen Plus von über zwei Prozent weiter ausgebaut werden.

Damit gelang den Käufern ein wichtiger Befreiungsschlag, denn der kurzfristige, seit Mitte November gültige, Aufwärtstrend konnte weiter fortgesetzt und die beiden ... (Dr. Bernd Heim)

