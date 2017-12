Früher haben Geheimdienste ihre Zielpersonen ganz klassisch auf Empfängen oder bei Tagungen angesprochen. Heute wird das Internet genutzt. Für die deutsche Spionageabwehr eine Herausforderung.

Lily Wu nennt sich Assistentin des Generalsekretärs eines Zentrums für chinesisch-europäische Entwicklungsstudien. Auf dem LinkedIn-Profilbild ist eine akkurate junge Frau zu sehen, die beflissen Notizen per Bleistift macht. Als Referenz gibt sie eine der renommiertesten Hochschulen des Landes an. Laeticia Chen weist sich in dem mit weit mehr als 400 Millionen registrierten Nutzern weltweit größten Karrierenetzwerk als Projektmanagerin eines chinesischen Thinktanks aus. Und Jason Wang stellt sich als Manager eines Verbandes vor, der die Beziehungen zu China verbessern will.

Alle drei Profile haben mindestens zwei Dinge gemeinsam: Sie sind mit angeblich mehr als 500 Kontakten für Experten, Politiker und Wissenschaftler mit China-Faible potenziell interessante Ansprechpartner. Und alle drei sind Fake-Profile. Das jedenfalls hat eine Projektgruppe des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) herausgefunden, die sich von Januar bis Ende September intensiv mit einer der aktuell wichtigsten Spielarten der chinesischen Spionage beschäftigt hat: Der Kontaktaufnahme über soziale Medien.

Die Erkenntnisse sind alarmierend. Wurden Zielpersonen früher von chinesischen Geheimen klassischerweise auf Symposien oder Empfängen angesprochen, ist nun die Kontaktaufnahme via sozialem Medium in den Fokus gerückt. "Soziale Netzwerke, insbesondere LinkedIn, werden im großen Stil zur Abschöpfung und Quellenwerbung genutzt", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...