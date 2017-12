Liebe Leser,

Infineon hat in den vergangenen Tagen erneut ein sehr starkes Signal gesetzt. Der Wert näherte sich wichtigen Hürden, die nun in einem stärkeren Aufwärtstrend wieder zu deutlichen Kursgewinnen führen können. 25 Euro oder sogar Kursgewinne bis zu 30 Euro sind in den nächsten Wochen möglich. Im Einzelnen: Die Aktie konnte in der vergangenen Woche nach einem anfänglichen Rutsch bis auf gut 22 Euro wieder auf 22,80 Euro klettern. Die Bilanz der Woche ist mit 1,2 % Plus positiv. ... (Frank Holbaum)

