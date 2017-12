Die Anleger am Aktienmarkt Japans bleiben vor dem Treffen der Währungshüter in dieser Woche in Washington vorsichtig. Nikkei und Topix verlieren an Wert. Auch im Blick: Bitcoin-Futures.

Die Tokioter Börse hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche wenig verändert gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab am Montag im Vormittagshandel 0,01 Prozent nach auf 22.808 Punkte. Der breiter gefasste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...