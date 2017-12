MAGEDBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Umweltratschlägen des VW-Chefs:

Erst vor wenigen Tagen musste VW-Chef Matthias Müller die Auslieferung des T6-Bulli stoppen. Die Behörden hatten ihn wieder erwischt: Probleme mit den CO2-Werten. Heute im "Handelsblatt" setzt er sich an die Spitze der Umweltbewegung und empfiehlt das Ende der niedrigeren Dieselsteuer. Bis vor kurzem hatten seine Lobbyisten noch erbittert für die Subvention gekämpft. Und wofür sollen wir die eingesparten Milliarden verwenden? Natürlich, um seinem Unternehmen zu helfen, die unwirtschaftlichen E-Autos zu verkaufen. Und warum will er sie verkaufen? Um möglichst viele spritfressende Amoroc-Pickups und SUVs zu verkaufen. Denn so sehen es die EU-Regelungen vor. Hinter dem E-Kleeblättchen darf man nämlich weiter die Umwelt verpesten. Und Müller fordert jetzt auch die blaue Plakette. Aber nicht nur für Autos mit der Abgasnorm Euro 6. Bei VW seien Euro-5-Autos sauberer als die Euro-6-Fahrzeuge der Konkurrenz. Müller ist der Prototyp des unverschämten Autobauers./yyzz/DP/zb

