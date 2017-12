Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Die EU-Kommission prüft Hinweise auf illegale Absprachen bei der Übernahme der Fluggesellschaft Air Berlin durch die Lufthansa. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sagte, falls es Hinweise auf eine mögliche gezielte Aktion von handelnden Personen gebe, die zu Lasten der Kunden gehen, werde die EU das herausfinden. "Wir werten dazu alle internen Papiere, auch aus Vorstandssitzungen und E-Mail-Verkehr, aus." (Bild)

RWE - Der Energiekonzern RWE will auf Einkaufstour gehen. "Die Branche konsolidiert sich, und dabei will RWE als Kostenführer eine aktive Rolle spielen. Wir halten Ausschau nach attraktiven Kraftwerken, die zum Kauf stehen. Wir sehen uns alles an", sagt Matthias Hartung, Chef der Kraftwerkstochter RWE Generation. (Rheinische Post)

VOLKSWAGEN - Volkswagen-Chef Matthias Müller spricht sich für einen Abbau der Steuervorteile beim Diesel aus. "Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wir Sinn und Zweck der Dieselsubventionen hinterfragen sollten. Wenn der Umstieg auf umweltschonende E-Autos gelingen soll, kann der Verbrennungsmotor Diesel nicht auf alle Zeiten weiter wie bisher subventioniert werden", sagte Müller. (Handelsblatt S. 4ff)

OPEL - Opel steht vor entscheidenden Wochen. Die neue französische Konzernmutter PSA (Peugeot, Citroën) macht Druck, dass endlich konkrete Sparbeschlüsse vorgelegt werden. Der Rüsselsheimer Automobilhersteller verliert weiterhin massiv Geld. In diesem Jahr könnte es wieder einen Verlust in hoher dreistelliger Millionenhöhe geben, wie es in Unternehmenskreisen heißt. Gespart werden muss vor allem beim Personal. Opel-Chef Michael Lohscheller macht selbst Druck. "Opel muss sich verändern", schreibt er in einer internen Information an die eigenen Mitarbeiter. "Es geht nicht anders. Wir sind noch nicht wettbewerbsfähig", heißt es dort weiter. Opel müsse sich bewegen. (Handelsblatt S. 19)

ZWILLING - Die Solinger Zwilling-Gruppe, Spezialist für hochwertige Messer, Kochgeschirre und sonstige Utensilien rund ums Kochen, hat die Restaurants als wichtige Botschafter entdeckt. Das Unternehmen arbeitet inzwischen in aller Welt mit mehr als 300 Restaurants zusammen. Die Kooperation mit Restaurants will der Vorstandsvorsitzende Erich Schiffers weiter ausdehnen. (FAZ S. 22)

VOLKSBANK STUTTGART - Hans Zeisl, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Stuttgart, sieht tiefgreifende Veränderungen auf Kunden und Mitarbeiter zukommen. Die Digitalisierung werde sich sowohl auf die Vertriebswege als auch auf die Prozesse der Bank auswirken, sagte Zeisl. "Wir überprüfen weiter unser Filialnetz und konzentrieren uns auf die Bereiche, wo unsere Kunden Beratung und Betreuung benötigen. Reine Servicetätigkeiten werden durch die Technik immer mehr wegfallen." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

STEINHOFF - Aktionäre und Anleihegläubiger des Möbelhändlers Steinhoff brauchen derzeit gute Nerven. Nach einem Bilanzskandal sind die Anteilsscheine des Betreibers von "Poco"-Möbelhäusern zum Spielball für Spekulanten geworden. Mehr als 13 Milliarden Euro Börsenwert haben sich in den vergangenen Tagen in Luft aufgelöst. Zu den Investoren gehört auch die Europäische Zentralbank (EZB). Sie hat über ihr Wertpapier-Kaufprogramm Anleihen der europäischen Tochter des Unternehmens erworben. Der Kurs der Anleihe ist von 101 Prozent im August auf unter 50 Prozent gefallen. Der Fall zeigt beispielhaft, welche Probleme sich die Notenbank durch ihre Käufe von Unternehmensanleihen einhandeln kann. Insgesamt hat die EZB bisher für mehr als 2 Billionen Euro Wertpapiere gekauft. Darunter vor allem Staatsanleihen, aber auch für 129 Milliarden Euro Unternehmensanleihen. (Handelsblatt S. 30)

