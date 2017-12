6,10%-Chance mit Infineon-Aktienanleihe Protect Last Minute

Seitdem der Kurs der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) am 21.11.17 bei 25,46 Euro einen Jahreshöchststand erreichte, gab der Aktienkurs im schwachen Gesamtmarkt innerhalb von nur zehn Handelstagen um 13 Prozent auf 22,10 Euro nach. In den vergangenen Tagen erholte sich der Aktienkurs wieder auf 22,80 Euro.

Wer das aktuell reduzierte Kursniveau für ein Investment in die Infineon-Aktie nutzen möchte (immerhin wurde die Aktie in den vergangenen Tagen von Analysten mit Kurszielen von bis zu 27 Euro zum Kauf empfohlen), sich aber nicht den auch in Zukunft zu erwartenden Kursschwankungen des direkten Aktieninvestments aussetzen möchte, könnte die Investition in die neue BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf Infineon-Aktien ins Auge fassen.

6,10% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Der am 18.12.17 in XETRA festgestellte Schlusskurs der Infineon-Aktie wird als Basispreis für die Aktienanleihe Protect Last Minute fixiert. Wird der Basispreis beispielsweise bei 22,80 Euro fixiert, dann wird sich ein Nominalwert von 1.000 Euro auf (1.000:22,50)=44,44444 Infineon-Aktien beziehen. Bei 80 Prozent des Basispreises (im konkreten Fall bei 18 Euro), wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (21.12.18) aktivierte Barriere befinden. Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo die Infineon-Aktie am Bewertungstag notiert, erhalten Anleger am 31.12.18 eine Zinszahlung in Höhe von 6,10 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, die je Nominalwert von 1.000 Euro einem Bruttobetrag von 62,50 Euro entsprechen wird. Notiert die Infineon-Aktie am Bewertungstag oberhalb der Barriere, so wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt.

Wird der Schlusskurs der Infineon-Aktie am Bewertungstag hingegen auf oder unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe mittels der Zuteilung von 44 Infineon-Aktien getilgt. Der Gegenwert des Bruchstückanteiles von 0,44444 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Die BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Infineon-Aktie, fällig am 31.12.18, ISIN: DE000PR8EV08, kann noch bis 18.12.17 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese neue Aktienanleihe Protect Last Minute ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 6,10 Prozent, wenn der Kurs der Infineon-Aktie am 21.12.18 nicht 20 Prozent oder mehr seines am 18.12.17 festgestellten Schlusskurses verliert. Ein zwischenzeitlicher Kursverlust von mehr als 20 Prozent wird das Veranlagungsergebnis nicht beeinträchtigen.

Quelle: zertifikatereport.de