The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US91159HHG83 U.S. BANCORP 2024 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US913017CA50 UTD TECHN. 15/45 BD03 BON USD N

CA XFRA US961214CW13 WESTPAC BKG 16/21 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US962166BW36 WEYERHAEUSER CO. 2023 BD03 BON USD N

CA XFRA USU05693AA10 BAK.HUG./CO-O. 17/22 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USU05693AB92 BAK.HUG./CO-O. 17/27 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USU05693AC75 BAK.HUG./CO-O. 17/47 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USU7467LAB72 QUICKEN LOANS 17/28 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA USU83574AC43 SOTHEBY'S 17/25 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1556395710 LA MONDIALE 17/47 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA XS1573181440 LENOVO GRP 17/22 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1577338772 NOBLE GRP. 17/22 BD03 BON USD N

CA XFRA XS1713474754 PICARD BONDCO 17/24 REGS BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1734689620 OMV AG 17/26 MTN BD03 BON EUR N

CA G1V XFRA AU000000MCM9 MC MINING LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1CX XFRA CA00756J1049 ADVANTEX MARKETING INTL EQ00 EQU EUR N

CA D2DA XFRA CA25260V1031 DIAMOND FIELDS RES EQ00 EQU EUR N

CA D84 XFRA CA25588T1030 DIZUN INTL ENTERPR.INC. EQ00 EQU EUR N

CA O4V2 XFRA CA29429R1029 EPOWER METALS INC. EQ00 EQU EUR N

CA 1CP XFRA CA30051N1042 EVIANA HEALTH CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 31ID XFRA CA45112R1001 ICON EXPLORATION EQ00 EQU EUR N

CA S5O XFRA CA82489D1096 SHOAL POINT EN. EQ00 EQU EUR N

CA XMWH XFRA DE000A2F4V47 BOOST ISSUER ETP 2062 EQ01 EQU EUR Y

CA LX4A XFRA GB00BNK03D49 LUXFER HLDGS PLC LS-,50 EQ01 EQU EUR N