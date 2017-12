Der umtriebige Hedgefonds-Manager Daniel Loeb greift denRiesen NESTLE frontal an. Das Ziel: Er will mehr Geld für die Aktionäre rausholen. Die Aktie sollte ihre erstklassige Langfrist-Performance fortsetzen. Loeb zählt zu den aktivistischen Investoren. Wo er mit seinem Hedgefonds Third Point auftaucht, gibt es jede Menge Ärger für die Firmenlenker - und meist steigende Aktienkurse. Warum ausgerechnet NESTLE fragen Sie sich vielleicht? Die Aktie gehört doch seit Jahren zu den absoluten Highflyern. Die Dividenden eingerechnet kommt NESTLE in den vergangenen 25 Jahren auf eine Performance von 1.400 %, während der Schweizer Leitindex SMI nur 370 % zugelegt hat. NESTLE hat das Wachstumsziel von 5 % mehrere Jahre hintereinander verfehlt und es letzten Endes gekappt. Der Umsatz mit Fertiggerichten und Milchprodukten ist seit einiger Zeit rückläufig, bei Süßwaren ist NESTLE mit einem Umsatz von 9 Mrd. Dollar nur Fünfter. Marktführer Mars kommt auf das Doppelte. Loeb fordert mehrere Sachen: Die Verbesserung des Produktportfolios, den Verkauf des 23-prozentigen Anteils an L'OREAL, höhere Margen. Der Einstieg Daniel Loebs bei NESTLE hat der Aktie einen Kick gegeben - und schon etwas bewirkt: NESTLE kauft Aktien im Wert von 20 Mrd. CHF zurück. Schwieriger wird es, einen nachhaltigen Kurswechsel auf der Produktseite zu erreichen. Die Essgewohnheiten ändern sich rapide, die Kunden ernähren sich heute viel gesünder als noch vor 20 Jahren. NESTLE könnte enorm punkten, wenn der Konzern sich mehr auf Bio oder Veggie, beidesMultimilliardenmärkte, konzentrieren würde. Bei Süßigkeiten hat der Konzern offenbar schon einen Treffer gelandet: Die hauseigenen Forscher haben einen neuen Zucker entwickelt, der den Zuckergehalt in Schokoriegeln um bis zu 40 % senken kann. Durch die veränderte Struktur löse sich der Zucker schneller auf. Die Schokoriegel sollen aber genauso gut schmecken. Loebs Einstieg bei NESTLE wird dem Aktienkurs guttun. Die Aussicht auf Aktienrückkäufe, eineSonderdividende und eine deutliche Erhöhung der Profitabilität sollte der Aktie einen nachhaltigen Schubgeben.



