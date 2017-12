Julius Bär Gruppe AG nominiert Richard M. Campbell-Breeden zur Wahl in den Verwaltungsrat

Zürich, 11. Dezember 2017 - Der Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe AG wird der Generalversammlung vom 11. April 2018 vorschlagen, Richard M. Campbell-Breeden in das Gremium zu wählen. Zudem wird erwartet, dass er Mitglied des Verwaltungsrats der Bank Julius Bär & Co. AG wird, welcher in identischer personeller Besetzung mit gleichen Verantwortlichkeiten geführt wird wie der Verwaltungsrat der Julius Bär Gruppe AG.

Richard M. Campbell-Breeden kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere im Investmentbanking zurückblicken. Während seinen 27 Jahren bei Goldman Sachs, wovon 16 Jahre als Partner, arbeitete er in London, Hongkong und New York. Seine umfassende Kompetenz als Berater und Vertrauensperson von Unternehmenskunden und deren Verwaltungsräten wird ergänzt von seinem tiefen Verständnis für die Finanzmärkte im Allgemeinen und die Kapitalmärkte im Speziellen. Seine weitreichenden Asienkenntnisse, die er sich während seiner Zeit in Hongkong aneignete, sind von besonderer Bedeutung angesichts der weiteren Expansion von Julius Bär in China und der ganzen Region. Dies macht ihn zu einer Idealen Ergänzung des Verwaltungsrates.

