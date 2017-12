Die Blockchain ist derzeit dank der Bitcoinhausse in aller Munde. Das System einer dezentral verifizierten, vermeintlich fälschungssicheren und universell einsetzbaren Datenkette könnte die Abläufe in zahlreichen Branchen revolutionieren. Für diesen Markt positionieren sich aktuell viele Start-ups, dazu zählt auch die Advanced Blockchain AG. Die Berliner verfolgen ein spannendes Geschäftsmodell, das schon bald einem Proof-of-Concept unterzogen werden dürfte.

Advanced Blockchain ist aus dem Börsenmantel der Braincloud AG hervorgegangen, die Umfirmierung erfolgte Mitte November. Mit der Neuausrichtung ist der Kurs der Aktie steil angestiegen, was auch den Hype verdeutlicht, der derzeit rund um Kryptowährungen herrscht. Das sollte aber nicht verdecken, dass bei dem Berliner Start-up durchaus ein Team von Blockchain-Spezialisten mit ambitionierten Plänen am Werk ist. Neben CEO Michael Geike, der zuvor bei Zalando und JP Morgan aktiv war, treibt vor allem CVO Robert Küfner die Entwicklung voran, der schon seit längerem zu den erfolgreichen Entrepreneuren in der Kryptowelt zählt und mit der Nakamo.to GmbH eine eigene Firma gegründet hat. Der CTO von Nakamo.to, Florian Reike, gehört ebenfalls zum Team von Advanced Blockchain.

Ende Oktober haben die beiden Gesellschaften eine Partnerschaft zur Entwicklung neuer Produkte bekannt gegeben, die schon aufgrund der personellen Konstellation sehr eng ausfallen dürfte. Wir sehen Advanced Blockchain derzeit als börsennotiertes Aushängeschild der Aktivitäten, das vor allem kapitalintensive Projekte vorantreiben kann. Naturgemäß wird das Unternehmen aber noch darlegen müssen, wie künftig Interessenskonflikte vermieden werden können.

Technologisch fokussieren sich die Unternehmen auf den Tangle, eine Alternative zur Blockchain, die 2016 für die Kryptowährung IOTA geschaffen wurde. Wie die Blockchain ist der Tangle eine ...

