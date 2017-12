Gleich drei Notenbanken - die US-Fed, die EZB und die Bank of England - entscheiden in dieser Woche über die ihre Geldpolitik. Dax-Anleger sehen das offenbar gelassen. Den Montag dürfte der Leichtindex leicht stärker beginnen.

Mit Rückenwind aus den USA und Asien dürfte der Dax am Montag positiv in den Handel starten. Auf außerbörslichen Handelsplattformen liegt das deutsche Aktienbarometer mit 13.180 Punkten leicht im Plus. Am Freitag war der deutsche Leitindex mit einem Plus von knapp einem Prozent bei 13.154 Punkten aus dem Handel gegangen.

Anleger dürften erneut die im Nebenwerteindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...