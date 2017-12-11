sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Montag, 11.12.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 573 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

40,41 Euro		+0,48
+1,20 %
WKN: 555200 ISIN: DE0005552004 Ticker-Symbol: DPW 
Aktie:
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
DAX-30
Prime Standard
EURO STOXX 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE POST AG Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
DEUTSCHE POST AG 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
40,85
41,00
08:57
40,80
40,998
08:59
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ALLIANZ SE
ALLIANZ SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANZ SE199,15+0,38 %
DEUTSCHE POST AG40,41+1,20 %
SIEMENS AG115,20+1,01 %