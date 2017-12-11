BARCLAYS HEBT EUROPEAN INSURANCE SECTOR AUF 'NEUTRAL' (NEGATIVE) BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 13,80 (13,20) EUR - 'UNDERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PRUDENTIAL AUF 2161 (2169) PENCE - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 97,70 (99) CHF - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS SENKT ZURICH AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 303 (306) CHF BERNSTEIN SENKT TELEFONICA AUF 'UNDERPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 6,95 (9,40) EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 450 (400) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' GOLDMAN HEBT L'OREAL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 210 (195) EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 3300 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' HSBC HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 19 (18) CHF - 'BUY' MORGAN STANLEY SENKT IMPERIAL BRANDS AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) -...Den vollständigen Artikel lesen ...