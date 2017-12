Der Terminkontrakt auf die Internetwährung Bitcoin hat an der US-Derivatebörse CBOE in Chicago in der Nacht auf heute sein Debüt gefeiert. Bitcoin-Januar-Futures öffneten mit 15.460 $ und stiegen binnen weniger Stunden auf 16.450 $. Allein innerhalb der ersten 15 Minuten wurden 192 Kontrakte gehandelt.



Mit diesen Papieren können Investoren auf steigende und fallende Kurse setzen. Außerdem gelten sie als Türöffner für das Engagement institutioneller Anleger in die Cyber-Devise, die zuletzt stark schwankend von Rekord zu Rekord jagte.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info