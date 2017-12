FMW-Redaktion

Der Dax hat am Freitag die neuralgische Zone bei 13200 Punkten überwunden - auf diesem Niveau lagen Stops der Bären, die dann überrannt wurden mit anschließendem weiteren Anstieg des deutschen Leitindex. Aber es fehlten dann die Anschlußkäufe, bei den US-Arbeitsmarktdaten stimmte zwar die Headline-Zahl neuer Jobs, aber weniger erfreulich war die erneute Enttäuschung bei den US-Stundenlöhnen, die unter den Erwartungen blieben. Also legte der Dax den Rückwärtsgang ein und fiel wieder unter die 13200er-Marke.

Nun aber muß der Dax zusehen, dass ihm das gelingt, was am Freitag nicht gelungen war: den Bruch der 13200er-Marke zu bestätigen und damit den Weg frei zu machen für die viel besungene Jahresendrally. Oder ist diese Rally schon vorweggenommen worden in diesem Jahr, ist also das Pulver verschossen?

Noch jedenfalls ist unter saisonalen Gesichtspunkten Vorsicht ...

