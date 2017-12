Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-12-11 / 09:00 *XING Events senkt Gebühren für den Ticketverkauf um ein Drittel* · Erfolgreiche Neukundenaktion wird ab dem 1.1.2018 dauerhaft auf alle Kunden ausgeweitet · Qualität und Umfang der Dienstleistung werden zudem kontinuierlich verbessert München, 11. Dezember 2017. XING Events (www.xing-events.com [1]), der Experte der Eventbranche für die Themen Eventvermarktung, Teilnehmermanagement und Ticketing, startet mit neuen, reduzierten Konditionen für den XING TicketingManager ins kommende Jahr. Für alle kostenpflichtigen Events, die ab dem 1.1.2018 veröffentlicht werden, zahlen Eventveranstalter pro verkauftem Ticket neben 0,99 Euro nur noch 3,9 Prozent statt bisher 5,9 Prozent Gebühren - also mehr als ein Drittel weniger. Dieses Angebot gilt bereits seit Mai dieses Jahres - bisher allerdings ausschließlich als Kennenlern-Aktion für Neukunden. "Die Resonanz im Markt auf unser Neukunden-Special mit vergünstigten Ticketing-Gebühren war derart positiv, dass wir diesen Effekt gerne dauerhaft nutzen möchten", erklärt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO XING Events GmbH. "Zudem freuen wir uns, gerade unsere langjährigen Kunden auf diesem Weg für ihre Treue zu belohnen." *Reduzierter Preis für bewährte Leistung und Service* Die Preisreduktion hat keinerlei Auswirkungen auf Qualität oder Umfang der Dienstleistung. "Im Gegenteil", erläutert Maik Wiege, Senior Product Manager XING Events GmbH, "wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter, so dass die Nutzung für Veranstalter immer komfortabler wird." In den kommenden Monaten werde man unter anderem die Synergieeffekte von Ticketing in Kombination mit den Vermarktungsmöglichkeiten auf XING deutlich verstärken. *Über XING Events* XING Events ist der einzige Anbieter, der Eventmanagement-Software und Business-Netzwerk vereint. Mit Hilfe von XING Events haben Veranstalter weltweit bereits über acht Millionen Tickets für mehr als 210.000 professionelle Veranstaltungen verkauft und abgerechnet. Der Anspruch von XING Events ist es, Veranstalter bei jeder Phase eines Business-Events mit der richtigen Lösung zu unterstützen. Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppe auf XING und stellen ihren gewonnenen Teilnehmern einen professionellen Ticketshop zur Verfügung. Während des Events werden Veranstalter mit individuellen Lösungen für alle erdenklichen Einlassszenarien unterstützt. Nach dem Event bieten die XING Gruppen exklusive Möglichkeiten zum Kundenbeziehungs- und Community-Management. Als Teil der XING SE, dem sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte, verbindet XING Events 13 Millionen Mitglieder im deutschsprachigen Raum mit den passenden Veranstaltungen. Der Experte für Veranstaltungen mit professionellem Anspruch schafft damit eine Brücke zwischen der Online- und Offline-Welt und bringt Menschen auf Events zusammen. *Pressematerial | Informationen | Links Ihr Pressekontakt bei XING Events* XING Events: www.xing-events.com [1] Antje Schwuchow Pressematerial: www.xing-events.com/presse [2] Sandstraße 33 XING TicketingManager: D-80335 München https://www.xing-events.com/unsere-leistungen/ticketing/ [3] Telefon: +49 89 5 52 73 58-32 antje.schwuchow@xing.com

