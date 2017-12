Sydney - Uniper-Aktienanalyse von Analyst Peter Crampton von Macquarie: Peter Crampton, Analyst von Macquarie, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Kraftwerkbetreibers Uniper SE (ISIN: DE000UNSE018, WKN: UNSE01, Ticker-Symbol: UN01). Die Uniper-Aktie sei nicht mehr deutlich unterbewertet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...