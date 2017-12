YTWO Formative, ein Joint Venture der RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), der weltweit erste Anbieter einer cloudbasierten, kombinierten 5D BIM und Supply Chain Management Unternehmenslösung für Immobilienentwickler und Wohnungsbauunternehmen, gab heute den Abschluss eines Milestone Deals mit einem der führenden, amerikanischen Home Builder bekannt, welcher Familien jährlich etwa 30.000 Häuser in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stellt. YTWO Formative hat nunmehr im ersten Jahr seit seiner Gründung erfolgreich Verträge mit marktführenden Immobilienentwicklern (Developer) in seinen drei Zielmärkten USA, Deutschland und China abgeschlossen.

Der neue strategische Partner von YTWO Formative ist einer der führenden Home Builder in den USA mit zusätzlichen Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Immobilieninvestitionen und Mehrfamilien-Mietobjekte. Die Partnerschaft mit YTWO Formative macht den neuen, in New York gelisteten Partner zum ersten Unternehmen in den USA, welches die YTWO Unternehmensplattform ...

