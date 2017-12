BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht Siemens in der Pflicht, den angekündigten Stellenabbau abzumildern. Vor allem für ärmere Regionen wie in Ostsachsen um Görlitz habe der Konzern eine Verantwortung, sagte die SPD-Politikerin bei einer Kundgebung der IG Metall gegen die Streichungen. Am Morgen kommt sie mit Vertretern des Siemens-Vorstands und den Wirtschaftsministern der vom Arbeitsplatzabbau betroffenen Bundesländer in ihrem Ministerium zusammen. "Ich kann Euch nichts versprechen", sagte Zypries den protestierenden Arbeitern. Der Industriegigant müsse aber in Rechnung stellen, dass Deutschland das Unternehmen stets bei Großaufträgen im Ausland unterstützt habe. "Siemens hat in den vergangenen 20 Jahren 1,5 Milliarden Euro Förderung bekommen", erklärte Zypries.

Siemens hat angekündigt, weltweit trotz Rekordgewinns 6.900 Stellen wegzukürzen. Rund die Hälfte soll in Deutschland abgebaut werden. Grund dafür ist die Krise des Turbinenbaus. Die Gewerkschaft sprach von Steinzeitkapitalismus.

