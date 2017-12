Stadtlohn - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist am Freitag morgen bei 13.131 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de". Mit Aufnahme des Xetra-Handels hätten die Bullen gleich wieder mächtig gedrückt. Sie hätten den Index in dynamischen Impulsen bis zum Mittag an und über die 13.200 Punkte geschoben und damit eine erste Duftmarke gesetzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...