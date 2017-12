Allianz-Call mit 187%-Chance bei Kursanstieg auf 210 EUR

Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005) befindet sich seit dem Juli 2016 laut Analyse von www.godmode-trader.de in einer starken Aufwärtsbewegung. Seit dem 6.7.16, an dem die Aktie bei 118,40 Euro einen Tiefstwert verzeichnete, legte sie bis zum 3.11.17 um 73 Prozent auf 204,50 Euro zu. Danach trat die Aktie in eine Konsolidierung ein. Wenn die Allianz-Aktie den kurzfristigen Abwärtstrend bei 200,45 Euro überwindet, dann könnte sie Steigerungspotenzial auf 210 bzw. 220 Euro aufbauen. Wird hingegen die Marke von 195,86 Euro unterschritten, dann droht ein Kursrückgang auf bis zu 187,30 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 199,87 Euro vom Eintritt des positiven Szenarios in Form eines Kursanstieges auf bis zu 210 Euro ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 202 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Allianz-Aktie mit Basispreis bei 202 Euro, Bewertungstag 14.2.18, BV 0,1, ISIN: DE000HW8RVF6, wurde beim Aktienkurs von 199,87 Euro mit 0,43 - 0,44 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der Allianz-Aktie im nächsten Monat auf 210 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,90 Euro (+104 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 195,026 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 195,026 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD3K8C6, wurde beim Aktienkurs von 199,87 Euro mit 0,51 - 0,52 Euro taxiert. Gelingt der Allianz-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 210 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,49 Euro (+187 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 190,74 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Allianz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 190,74 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF3BNM8, wurde beim Aktienkurs von 199,87 Euro mit 0,96 - 0,97 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Allianz-Aktie auf 210 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,92 Euro (+98 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Allianz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Allianz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de