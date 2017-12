Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Henkel auf "Sell" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Trotz anhaltender Negativfaktoren wie Preisdruck und zunehmenden Wettbewerb berge die Konsumgüterindustrie ein nachhaltiges Margensteigerungspotenzial, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Viele Sektorunternehmen hätten sogar das Zeug, dank Kostensenkungen und/oder Zukäufen beziehungsweise Anteilsverkäufen ihre Profitabilität ohne Wachstumseinbußen zu steigern. Aktien von Unternehmen mit niedrigem Wachstum und geringeren Investitionen in die einzelnen Marken wie Henkel oder Unilever sollten Anleger aber meiden./edh/zb Datum der Analyse: 11.12.2017

AFA0031 2017-12-11/10:56

ISIN: DE0006048432