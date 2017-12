Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 114 auf 137 Euro angehoben. Industriegase-Hersteller seien inzwischen für einen klassischen spätzyklischen Handel positioniert, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Nachfrage ziehe an und im Investitionszyklus zeichne sich eine Umkehr ab./ajx/zb Datum der Analyse: 11.12.2017

ISIN: FR0000120073