Hamburg - Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) gab heute bekannt, dass LAB282, die 13 Mio. GBP-Wirkstoffforschungspartnerschaft zwischen der Oxford University, Oxford Sciences Innovation und Evotec, das erste Jahr ihres Bestehens feiert und innerhalb dieses Zeitraums zwölf Wirkstoffforschungs- und entwicklungsprojekte an der Universität erfolgreich gefördert hat, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...