US-Agrarriese Monsanto bietet US-Bauern eine Prämie für den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Dicamba an. Farmer in den USA machen das Herbizid für eine Pflanzen-Krise in diesem Jahr verantwortlich.

Monsanto bietet US-Bauern eine Prämie für den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Dicamba. Wer die gentechnisch veränderte Sojabohnen-Art XtendiMax mit dem Dicamba-Herbizid VaporGrip einsetze, erhält vom US-Agrarriesen mehr als die Hälfte des Kaufpreises zurück - sechs Dollar je Acre ...

