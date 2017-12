Unterföhring (ots) - Road to Super Bowl: Zum ersten Mal überträgt ProSieben beide NFL-Halbfinalspiele auf dem Weg zum Super Bowl zur besten Sendezeit live. Das Warmup startet am Sonntag, 21. Januar 2018, bereits um 19:05 Uhr mit "Die 20 Spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl - die ProSieben Football Night". Direkt im Anschluss fliegen ab 20:40 Uhr die Eier bei den Conference Championships der AFC (American Football Conference) und NFC (National Football Conference), in denen die Kontrahenten des 52. Super Bowls ermittelt werden.



ProSieben- und ProSieben MAXX-Chef Daniel Rosemann: "ProSieben MAXX hat in den vergangenen Jahren ranNFL zum TV-Event am Sonntagabend gemacht. Mit der Übertragung auf ProSieben geben wir American Football zwei Wochen vor dem Super Bowl LII den nächsten Kick."



"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Jetzt ist auch ProSieben ranNFLsüchtig. Wir machen den nächsten großen Schritt in der ran-Football-Berichterstattung: beide NFL-Halbfinalspiele schon in der Primetime bei einem großen Sender - das gab es noch nie im deutschen Free TV."



Sonntag, 21. Januar 2018



19:05 Uhr "Die 20 Spektakulärsten Geschichten zum Super Bowl - die ProSieben Football Night"



20:40 Uhr "ran Football - Conference Championships"



