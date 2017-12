FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Angst vor einem Wegbrechen von Teilen des wichtigen Geschäfts mit dem iPhone-Hersteller Apple hat die Aktien von Dialog Semiconductor auch am Montag belastet. Sie knüpften mit einem Minus von 3,81 Prozent auf 22,08 Euro an ihren Abwärtstrend an. Mit 21,46 Euro sanken sie zwischenzeitlich gar auf den tiefsten Stand seit Oktober 2014.

Ende November hatte ein Pressebericht die Aktionäre von Dialog Semiconductor geschockt, demzufolge Apple schon 2018 eigene Chips zum Strommanagement (PMIC) verwenden könnte, um die Abhängigkeit von Dialog zu verringern.

Beruhigungsversuche von Dialog fruchteten bisher ebenso wenig, die ein positives Signal aus China: Der chinesische Großaktionär Tsinghua University hatte seinen Anteil an dem Halbleiterkonzern auf mehr als 8 Prozent ausgebaut.

Vor einer Woche hatte Dialog die Investoren mit der Erklärung zu beruhigen versucht, Apple auch künftig zu beliefern. Allerdings räumte der Konzern auch ein, dass Apple die Ressourcen und die Fähigkeiten habe, diese Chips in wenigen Jahren auch selbst zu entwickeln./mis/ag

AXC0115 2017-12-11/11:06