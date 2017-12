Unterföhring (ots) - 11. Dezember 2017. Blind Date mit Quoten-Erfolg: "Hochzeit auf den ersten Blick" erzielt am Sonntagvorabend sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und ist damit in dieser Zielgruppe der stärkste Sender in der Access Prime. 2,20 Millionen Zuschauer insgesamt verfolgten, wie Karin und Frank sich gegen eine gemeinsame Zukunft entschieden und Jennifer und Christian die Höhen und Tiefen ihres Ehe-Alltags meisterten.



Beim Finale am kommenden Sonntag stellt sich für die vier weiteren Paare die große Frage: verheiratet bleiben oder sich scheiden lassen.



Basis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 11.12.2017 (vorläufig gewichtet: 10.12.2017)



