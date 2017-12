In der Hoffnung auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben sich Anleger in Asien zu Wochenbeginn weiter mit Aktien eingedeckt. Dabei erreichte die Börse Tokio den höchsten Stand seit fast 26 Jahren. Der DAX lauert unter der 13.200er Marke. Die Aktien von Siemens führen nach einem positiven Analystenkommentar die Gewinnerliste im DAX an. Holger Scholze berichtet.