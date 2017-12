Die Münchener Beteiligungsgesellschaft beabsichtigt, mit dem Erwerb kleinerer, häufig sanierungsbedürftigerUnternehmen, aber brauchbarer Produkte einen kleinerenKonzern zu basteln, was wir nachvollziehen können. Esbegann mit dem Kauf von STS in Frankreich (Schall- undWärmedämmung im Motorenbau) und dem Erwerb von BALCKE-DÜRR mit der erklärten Absicht, schon ab 2018/2019 an die Marke von 1,8 Mrd. € Umsatz heranzukommen. MUTARES nennt für sich selbst einen eigenen Net Asset Value-Wert für das eigene Portfolio. Wir nehmen es mit rd. 320 Mio. € zur Kenntnis. Richtig ist die Idee, wofür es in Deutschland eine ganze Reihe interessanterFirmen gibt, die mit hochwertigen Produkten zu einem kleineren Industriekonzern zusammengebaut werden können. Wir beginnen mit einer Anfangsposition billigst.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 49 vom 9.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info