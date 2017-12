Frankfurt - Die Wirtschaft in Europa läuft weiterhin rund, so die Analysten der Helaba.Nach schwächeren Produktionszahlen in Deutschland springe die Industrie Frankreichs (1,9%/5,5%) mit einem überraschen deutlichen Anstieg in die Bresche. Noch eine gute Nachricht komme von den Brexit-Verhandlungen. Erstaunlich schnell hätten sich die EU und Großbritannien im Streit um die Grenze zur Irland geeinigt und die Tür für weitere Verhandlungen aufgestoßen.

