FRANKFURT (Dow Jones)--Der Hightech-Polymer-Hersteller Covestro AG will 200 Millionen Euro in seinen Standort im spanischen Tarragona investieren, um die Weichen für die Produktion vor Ort über das Jahr 2020 hinaus zu stellen. Mit den Investitionen soll der Standort Tarragona kosteneffizienter und wettbewerbsfähiger gemacht werden.

Zunächst soll in Tarragona eine eigene, hochmoderne und energieeffiziente Chlorproduktion aufgebaut werden, die Ende 2020 anlaufen soll. Darüber hinaus sollen technische Engpässe bei der Produktion des Hartschaum-Vorprodukts MDI beseitigt und so bis 2022 die Produktionskapazität um 50.000 Tonnen auf 220.000 Tonnen pro Jahr erhöht werden. MDI, oder Methylendiphenylisocyanat, ist ein Dämmstoff, der in Gebäuden und Kühlgeräten eingesetzt wird.

"Wir bekennen uns voll und ganz zum MDI-Markt und zu unserem Standort Tarragona. Durch die Steigerung der Produktionskapazität und den Aufbau unserer eigenen Chlorproduktion wird dieser Standort ein noch effizienterer und wettbewerbsfähigerer Teil unseres Netzwerks sein", sagte Vorstandsvorsitzender Patrick Thomas.

Covestro erwartet, dass die Nachfrage nach MDI weiterhin höher sein wird als das Angebot. MDI ist eine wichtige Komponente zur Herstellung von Polyurethan-Hartschaum, der bei der Wärmedämmung von Gebäuden und in Kühlgeräten eingesetzt wird. Die erzielten Energieeinsparungen führen zur Senkung der CO2-Emissionen.

Covestro hatte im März entschieden, aufgrund der hohen MDI-Nachfrage die ursprünglich geplante Schließung des Werkes in Tarragona auszusetzen.

Am deutschen Standort Brunsbüttel verdoppelt Covestro aktuell die MDI-Produktionskapazitäten, um dort ab Ende 2018 jährlich bis zu 400.000 Tonnen MDI produzieren zu können.

