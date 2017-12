SMC-Research erwartet von GK Software AG eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums und traut dementsprechend auch der Aktie weiteres Potenzial zu. Die Analysten begründen diese Einschätzung mit der als sehr gut eingeschätzten Marktposition von GK Software, die sich zuletzt in deutlich steigenden Marktanteilen widerspiegele.

GK Software habe auch im dritten Quartal den dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt und den Umsatz erneut um mehr als 20 Prozent erhöht. In Summe der ersten neun Monate sei damit ein Wachstum um fast ein Viertel erzielt worden, das sich in einer Vervielfachung des Ergebnisses niedergeschlagen habe.

Getragen werde das Wachstum nach Darstellung von SMC-Research von der Gewinnung zahlreicher Neukunden, mit der GK Software von der Kombination aus hochwertigen Produkten, einer starken Vertriebspartnerschaft mit SAP und der Schwäche wichtiger Konkurrenten in Europa profitiere. Hierdurch stammen laut SMC-Research in Europa inzwischen rund die Hälfte der neuinstallierten Kassensysteme von GK Software, in Deutschland liege der Anteil sogar bei 90 Prozent (bezogen jeweils auf den Lebensmitteleinzelhandel).

Um die technologische Führungsposition weiter auszubauen und das künftige Wachstum abzusichern, habe GK Software einen führenden Spezialisten für künstliche Intelligenz übernommen, mit dessen Expertise das Produktspektrum um Aspekte wie individualisierte Angebote, Dynamic Pricing oder auch optimierte Warenbestands- und Personalplanung erweitert werden solle. GK bleibe damit seinem Anspruch treu, technologische Trends möglichst früh aufzugreifen und sich damit nicht nur als Softwarelieferant, sondern als Innovationspartner des Handels zu positionieren.

Die Analysten sehen das hochdynamische Wachstumsszenario von GK Software weiter als absolut intakt. Dies gelte sowohl kurzfristig im Hinblick auf die sehr große Vertriebspipeline, als auch für die mittel- und langfristige Perspektive, die das Unternehmen mit großem Weitblick immer weiter verbessere.

Ein Fragezeichen sehen die Analysten lediglich bezüglich der Profitabilität. Das rasante Wachstum der Organisation habe sich teilweise in Ineffizienzen niedergeschlagen, die in Deutschland und in Europa bereits erfolgreich bekämpft worden seien, die aber in Übersee noch die Ergebnisse belasten. Das Analystenteam geht zwar davon aus, dass die Profitabilitätsverbesserung auch in Nordamerika und in Afrika gelingen werde, unterstellt dafür aber einen längeren Zeitraum als das Unternehmen selbst.

Dennoch signalisiere das Bewertungsmodell von SMC-Research einen fairen Wert, der signifikant über dem aktuellen Börsenkurs liege, weswegen das Researchhaus sein Rating wieder auf "Buy" geändert hat. Das Kursziel für die Aktie von GK Software beziffert SMC-Research auf 135,00 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

