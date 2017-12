Den Biotech-Exoten Galapagos aus Belgien hatten bislang nur wenige Anleger auf dem Schirm. Denn gerade in den USA spielt im Sektor die Musik, sowohl was höhere Bewertungen als auch das Investoreninteresse angeht. Mit der heutigen Meldung kann sich das jedoch schlagartig ändern. Galapagos wird per 18. Dezember 2017 in den Nasdaq Biotechnology Index aufgenommen. Und auch beim Großaktionär Gilead könnte es in den letzten Wochen des Jahres Bewegung geben.

