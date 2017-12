Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA nach Abschluss der Basel-III-Reform auf "Neutral" belassen. Sein erster Eindruck sei positiv, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die zunächst erwartete Kapitallücke im Bankensektor dürfte in drei Jahren wieder geschlossen sein./ajx/zb Datum der Analyse: 11.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0065 2017-12-11/11:55

ISIN: ES0113211835