Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Total-Aktie nach einem Besuch südostasiatischer Gasförderer auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Gasnachfrage sei in diesem Jahr überraschend stark ausgefallen, schrieb Analyst Peter Hackworth in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb empfiehlt der Experte Aktien von Ölkonzernen mit einer relativ starken Ausrichtung auf die Erdgas- beziehungsweise Flüssiggas-Produktion./edh/zb Datum der Analyse: 11.12.2017

ISIN: FR0000120271