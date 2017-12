Die Börsenblogger um 12: DAX-Anleger warten auf die Jahresendrallye, Siemens im Fokus

Nach dem Auf und Ab in der vergangenen Woche, die letztlich einen positiven Ausklang fand, lassen es Anleger am deutschen Aktienmarkt zu Beginn der neuen Woche etwas ruhiger angehen. Der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) notiert am Montagmittag im Bereich des Vortagesschlusses. Allerdings dürfte es vor allem im Hinblick auf eine mögliche Jahresendrallye noch spannend werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 13.176

MDAX -0,2% 26.126

TecDAX -0,5% 2.501

SDAX -0,4% 11.730

Euro Stoxx 50 -0,0% 3.590

Die Topwerte im DAX sind Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101), thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001). Dabei wird der Kurs der Siemens-Aktie zu Beginn der neuen Handelswoche vor allem durch einen positiven Analystenkommentar gestützt.

