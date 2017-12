In Großbritannien ist Richard Pease schon länger als legendärer Europainvestor bekannt. In einem Interview mit The Telegraph betonte er kürzlich, dass er seinen Anlegern seit dem Beginn seiner Karriere im Jahr 1990 satte 4.600 % Rendite beschert hat, wohingegen der breite Aktienmarkt gerade einmal 900 % geliefert hat.



Da soll noch einmal jemand an dem vermögensbildenden Potential von Aktien zweifeln. Wo aber sieht jemand wie Pease nach solch guten Börsenjahren noch die Chance auf attraktive Renditen? Wie er im Interview verriet, findet er in Deutschland einiges, was ihm gefällt.

Aurelius bleibt ein Favorit





Der britische Fondsmanager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...