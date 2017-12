Hamburg (ots) - Ob Armin Veh als Schmadtke-Nachfolger zum 1. FC Köln ging, weil er EffZeh-Finanzchef Alexander Wehrle aus alten Stuttgarter Zeiten kennt, das ist nicht sicher. Sicher ist hingegen, dass Veh schleunigst einen neuen Cheftrainer für den Tabellenletzten der Fußball Bundesliga verpflichten muss. Bei Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) kann ab sofort auf einige Kandidaten gewettet werden.



Jens Keller - Quote 2.25 Markus Anfang - Quote 3.50 Dirk Schuster - Quote 5.50 Markus Weinzierl - Quote 7.00 Stefan Ruthenbeck - Quote 7.00 Bruno Labbadia - Quote 15.00 Christoph Daum - Quote 51.00 Peter Neururer - Quote 101.00



Auch beim FC Bayern wird ein neuer Trainer gesucht - wenn auch erst für die kommende Saison. Hier hat BET90 aktuell folgende Kandidaten und Quoten im Angebot:



Thomas Tuchel - Quote 1.40 Julian Nagelsmann - Quote 4.00 Jürgen Klopp - Quote 7.00 Niko Kovac - Quote 12.00 Ralph Hasenhüttl - Quote 15.00 Mauricio Pochettino - Quote 51.00 Arsene Wenger - Quote 101.00 Paulo Fonseca - Quote 101.00



Direkt zu den Wetten geht es unter folgendem Link:



https://www.bet90.com/specials/bet90-specials/



Über bet90



BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90 verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen - bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 ein völlig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedes Wettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und die beliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hat sich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 ist Sponsor der Handballer des THW Kiel und Sportwettenpartner des 1. FC Köln. www.bet90.com.



