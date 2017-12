Unterföhring (ots) -



Die junge Stewardess Lena (Emma Watson, l.) besucht ihren Freund, den Fotografen und politischen Aktivisten Daniel (Daniel Brühl, r.), 1973 in Santiago de Chile. Doch ihre glückliche gemeinsame Zeit wird durch den Militärputsch und die Verschleppung Daniels in die berüchtigte Colonia Dignidad jäh zerstört ... ProSieben zeigt "Colonia Dignidad - Es gibt kein Zurück" am Mittwoch, 13. Dezember 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



