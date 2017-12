Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Aussichten für den europäischen Versicherungssektor seien in puncto Profitabilität weniger negativ als bisher, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb stufte Barclays den Sektor nun von "Negative" auf "Neutral" hoch. Die Munich-Re-Aktie zählt er zu den "Insurance Key Picks" für 2018./edh/mis Datum der Analyse: 11.12.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0078 2017-12-11/12:37

ISIN: DE0008430026