Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vivendi nach einer Medien-Fachkonferenz in New York auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Generell ziehe er im europäischen Mediensektor Aktien von Werbeagenturen jenen von Fernsehsendern weiterhin vor, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Vivendi hänge eine steigende Bewertung des Musikgeschäfts ab vom Zuwachs der durchschnittlichen Umsätze pro Kundem im Streaming-Geschäft./ajx/mis Datum der Analyse: 11.12.2017

ISIN: FR0000127771