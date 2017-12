MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die historische Krimiserie "Babylon Berlin" auf Sky hatte im Schnitt bisher rund 570 000 Zuschauer pro Folge. In der Zeit vom 13. Oktober bis zum 7. Dezember sind inzwischen alle 16 Episoden ausgestrahlt worden, diese waren außerdem auf nichtlinearem Weg abrufbar, etwa über Sky On Demand. Das teilte Sky Deutschland am Montag mit. Der Durchschnittswert bezieht sich auf die nichtlineare und die klassische Nutzung im Fernsehen.

Er kann sich noch erhöhen, denn die Nutzungsmöglichkeit über die nichtlinearen Plattformen bleibt bis Herbst 2018 bestehen, wenn "Babylon Berlin" im Ersten zu sehen sein wird. Die ARD hatte die Serie, die im Berlin der 1920er und 30er spielt und auf den Bestseller-Romanen von Volker Kutscher basiert, gemeinsam mit Sky in Auftrag gegeben. Sky hat in Deutschland gut fünf Millionen Abonnenten.

Das Medienunternehmen sieht "Babylon Berlin" als großen Erfolg: Bessere Werte seien bisher nur für eine Serie gemessen worden, für die 7. Staffel des Klassikers "Game of Thrones"./ah/DP/men

ISIN DE000SKYD000 GB0001411924

AXC0146 2017-12-11/12:49