Liebe Trader

Schon Ende letzter Woche hat sich die Wacker Chemie-Aktie erneut an ihre Jahreshochs hochgearbeitet und knapp darunter den Handel beendet - zu Beginn dieser Handelswoche wurde die technische Stärke weiter fortgesetzt und führte geradewegs zu einem Ausbruch darüber. Damit wird die seit Februar 2016 bestehende Aufwärtsbewegung nun ungebrochen weiter fortgesetzt und eröffnet durch den am Montag vollzogenen Ausbruch weiteres Kurspotenzial zu den Jahreshochs aus 2011. Durch die charttechnische Stärke könnte es im weiteren Verlauf nun zu frischen Hochs kommen und macht ein Long-Investment hierdurch äußerst attraktiv.

Long-Chance:

Gelingt es Marktteilnehmern erwartungsgemäß die Hürde bei 143,50 Euro mindestens per Tagesschlusskurs zu überwinden, sollte sich die Wacker Chemie-Aktie weiter in Richtung der Jahreshochs aus 2011 bei 174,30 Euro aufwärts bewegen. Eine vorläufige Verlustbegrenzung sollte aber noch unterhalb von 139,50 Euro angesetzt werden, da mit einem baldigen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau zu rechnen ist. Sämtliche Notierungen darunter sind mit einem Abschlag auf die untere Handelsspanne aus den Vorwochen bei rund 135,00 Euro verbunden. Geht es mit der Wacker Chemie-Aktie weiter abwärts, dürfte es zu Abgaben auf das darunter gelegene Unterstützungsniveau bei grob 117,80 Euro kommen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 149,75 Euro

Kursziel: 174,30 Euro

Stopp: < 139,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 10,25 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Wacker Chemie AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 149,75 Euro; 11:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

