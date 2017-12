Unterföhring (ots) - - Bilanz: 2,3 Millionen unterschiedliche lineare Zuseher seit Serienstart - Babylon Berlin reichweitenstärker als die ersten sechs Staffeln von Game of Thrones - Hohe nichtlineare Nutzung mit 44 Prozent - Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Die Resonanz unserer Zuschauer auf Babylon Berlin war überragend und übertraf unsere bereits hohen Erwartungen"



Unterföhring, 11. Dezember 2017 - Seit Monaten befindet sich Fernsehdeutschland im Rausch der Zwanziger Jahre. Babylon Berlin, die Gemeinschaftsproduktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film, hat ein Millionenpublikum gefesselt. Sky hat in den letzten Wochen die 16 Episoden zuerst ausgestrahlt. Insgesamt haben in der Zeit vom 13. Oktober bis zum 7. Dezember mehr als 2,3 Millionen unterschiedliche Zuseher die Serie linear geschaut. Hinzu kamen 800.000 Zuseher via Sky On Demand, 180.000 Zuseher via Sky Go und 60.000 Zuseher via Sky Ticket. Mit rund 570.000 Zuschauern (linear und nichtlinear) durchschnittlich pro Episode war Babylon Berlin die zweitstärkste Serie auf einem Sky Sender - nur die 7. Staffel von Game of Thrones war reichweitenstärker. Die Serie wurde dabei zu 44 Prozent über die nichtlinearen Plattformen Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abgerufen.



Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Die Resonanz unserer Zuschauer war überragend und übertraf unsere bereits hohen Erwartungen. Und es geht noch weiter: In den nächsten Monaten haben Sky Abonnenten die Gelegenheit über zusätzliche Ausstrahlungen oder per Abruf alle 16 Episoden zu schauen, um so in die Serie neu einzusteigen oder diese weiter zu verfolgen."



Insgesamt erreichte die Erfolgsserie auf Sky bislang 10,4 Millionen Zuschauerkontakte, davon 5,8 Millionen linear und 4,6 Millionen nichtlinear via Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket. Die Maßeinheit "Zuschauerkontakte" (kumulierte Brutto-Kontaktsumme auf der Basis von Sehbeteiligung) wird verwendet, um ergänzend zur linearen AGF Reichweitenmessung die tatsächliche Gesamtnutzung des Sky Programms ganzheitlich abzubilden. Hierfür wird die Sehbeteiligung für die einzelnen gezeigten Folgen über die unterschiedlichen Verbreitungsformen auf Sky kumuliert.



Bingewatching & Marathonprogrammierung zu Weihnachten



Alle 16 Episoden von Babylon Berlin stehen noch bis Herbst 2018 auf Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung. Darüber hinaus werden alle Episoden noch einmal am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag in einer Marathon-Programmierung mit jeweils acht Episoden ab 17.45 Uhr nonstop auf Sky Krimi. Danach folgt eine weitere Marathon-Programmierung vom 27. bis 31. Dezember mit jeweils vier Episoden ab ca. 22.05 Uhr auf Sky 1 HD.



Über "Babylon Berlin:



Eine Metropole in Aufruhr. Ökonomie und Kultur, Politik und Unterwelt - alles befindet sich in radikalem Wandel. Spekulation und Inflation zehren bereits an den Grundfesten der immer noch jungen Weimarer Republik. Wachsende Armut und Arbeitslosigkeit stehen in starkem Kontrast zu Exzess und Luxus des Nachtlebens und der nach wie vor überbordenden kreativen Energie der Stadt. Gereon Rath (Volker Bruch), junger Kommissar aus Köln, wird nach Berlin versetzt, um den Kriminalfall eines von der Berliner Mafia geführten Pornorings zu lösen. Was auf den ersten Blick eine simple Erpressung zu sein scheint, entpuppt sich bald als Skandal, der Gereons Leben und das seiner engsten Vertrauten für immer verändern wird. Zusammen mit der Stenotypistin Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) und seinem Partner Bruno Wolter (Peter Kurth) sieht sich Rath einem Dschungel aus Korruption, Drogen- und Waffenhandel gegenüber, der ihn in einen existentiellen Konflikt zwischen Loyalität und Wahrheitsfindung zwingt. Denn wer ist Freund, und wer ist Feind in dieser Geschichte? Selbst eine Institution wie die "Rote Burg", das Polizeipräsidium von Berlin und Zentrum des Rechtsstaates und der Demokratie, wird in den politischen Unruhen zwischen kommunistischer Maidemonstration und aufkommendem Nationalsozialismus immer mehr zum Schmelztiegel einer dem Untergang geweihten Demokratie.



"Babylon Berlin" erzählt auf Basis der international erfolgreichen Bestseller-Reihe von Volker Kutscher um Kommissar Gereon Rath im Berlin der 1920er-Jahre das ganze Panoptikum der aufregendsten Stadt der Welt zwischen Drogen und Politik, Mord und Kunst, Emanzipation und Extremismus. Als Autoren und Regisseure zeichnen Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries für die Serie verantwortlich. "Babylon Berlin" ist eine Produktion der X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film.



Facts:



Originaltitel: "Babylon Berlin", Krimiserie, 16 Episoden, je ca. 45 Minuten, D 2017. Regie, Drehbuch und Showrunner: Tom Tykwer, Henk Handloegten, Achim von Borries. Produzenten: Stefan Arndt, Uwe Schott, Michael Polle. Darsteller: u.a. Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Peter Kurth, Matthias Brandt, Fritzi Haberlandt, Leonie Benesch, Lars Eidinger, Severija Janusauskaite, Misel Maticevic, Karl Markovics, Hannah Herzsprung.



Quellen: Sky: AGF in collaboration with GfK; TV Scope, Ratings 3+; Push: ClearView Panel, aggregation of ratings on household level; Pull: Backend measurement, aggregation of ratings; Sky Go & Sky Ticket: Census measurement, Omniture/Adobe, aggregation of ratings



