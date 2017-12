Lieber Leser,

die Evotec-Aktie konsolidiert seit zwei Wochen in der Nähe einer horizontalen Unterstützungszone. Diese umfasst einen Preisbereich zwischen 11,50-12 Euro je Aktie. In dieser Woche startet die Aktie auf Tageskerzenbasis mit einer Kurslücke nach oben. Grund für diese Entwicklung könnte die Bekanntgabe einer Neuigkeit hinsichtlich Evotecs einjähriger Partnerschaft mit der Oxford University gewesen sein. In diesem Zeitraum hat die 12 Mio. GBP schwere Allianz insgesamt zwölf Forschungs- ... (David Iusow-Klassen)

