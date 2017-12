Köln - Die Robotik-Revolution ist weiter auf dem Vormarsch, so AXA Investment Managers in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Was Tom Riley, der Manager des AXA WF Framlington Robotech Fonds (ISIN LU1529781038/ WKN A2DHLS, F EUR ACC), erkannt hat, schlägt sich nun auch in Zahlen nieder: Sein Fonds hat kürzlich die Schwelle von 500 Millionen US-Dollar überschritten (Stand: 30. November 2017). Er investiert über alle Unternehmensgrößen hinweg in globale Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die in verschiedenen Sektoren wie Industrie, Technologie, Fertigung, Gesundheit und Transport an Robotik- und Automatisierungslösungen arbeiten. "Dieser Erfolg zeigt uns, dass Automatisierung und Robotik in verschiedensten Branchen immer mehr Anwendung finden", so Riley.

