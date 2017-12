Die Aktie von Medigene gibt am Montag ordentlich Gas. Selbst das Septemberhoch bei 14,85 Euro rückt nun in greifbare Nähe. Am heutigen Montag gewinnt die Aktie mehr als neun Prozent und ist damit der Top-Performer des Tages im TecDAX. Zum einen kommt der Aktie sicher der Erfolg des Partners Bluebird Bio zugute. Zum anderen konnte auch Medigene selbst eine Kooperation melden.

