Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Zwar zeige das Europageschäft der großen Telekomanbieter noch keine ausgeprägte Dynamik, sei aber weiterhin in einem "zarten" Wachstumstrend, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Wachstumspotenzial hätten vor allem die margenstarken Premiumprodukte, wie Glasfaser, LTE oder TV. Deshalb sollten Anleger die Aktien von integrierten Anbietern wieder der Deutschen Telekom innerhalb des Sektors übergewichten./edh/ajx Datum der Analyse: 11.12.2017

ISIN: DE0005557508