München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Siegertypen der nächsten Generation - erstmalig live auf Edition Sportiva/Facebook! https://de-de.facebook.com/editionsportiva/



Audi Generation Award am 13. Dezember 2017 Hotel Bayerischer Hof



Seien Sie hautnah dabei, wenn die Preisträger des "Audi Generation Award" Sami Khedira (Kategorie Charity), Lea van Acken (Kategorie Medien) und Wincent Weiss (Kategorie Musik) im Hotel Bayerischer Hof in München über den roten Teppich gehen und den begehrten Award in Empfang nehmen.



Neben unseren jungen Talenten freuen wir uns noch auf zahlreiche weitere Persönlichkeiten wie Star Virtuose David Garrett, die Schauspieler Michael Mendl, Wolke Hegenbarth, Rául Richter uvw., die Moderatoren Nina Ruge, Jochen Breyer uvw.



Besonders freuen wir uns auf unsere diesjährige Sportpreisträgerin, die wir bis zum Abend geheim halten. Man darf gespannt sein.



Den aktuellen Pressetext finden Sie hier: http://edition-sportiva.de/index.php?article_id=356



Für die Redaktionen steht ab dem 14. Dezember 6 Uhr morgens ein ca. 15-Minütiger Rough Cut mit O-Tönen vom roten Teppich, sowie den wichtigsten Bildern der Verleihung zum kostenlosen Download unten unten stehendem Link zur Verfügung.



Audi Generation Award 2017 http://ots.de/CjBd8



Über eine redaktionelle Erwähnung würden wir uns sehr freuen.



OTS: Edition Sportiva GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/110531 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_110531.rss2



Pressekontakt: Christine Klimscha Pressearbeit ck@edition-sportiva.de Tel. +49 (089) 621717-22 Fax. +49 (089) 621717-29